Техасом прокотилися урагани, є жертви (фото)

За інформацією місцевої влади, 250 осіб були евакуйовані. Житловим будинкам і будівлям завдано значної шкоди.

У ніч на четвер стихійне лихо обрушилося на північну і центральну частини штату. Найбільше від буяння стихії зруйноване місто Ґренбері, де, за заявами влади, торнадо пройшов близько 8 години вечора за місцевим часом, повідомляє Радіо Свобода.

Нагадаємо, в кінці грудня 2012 року на північному сході США в результаті сильного зимового урагану загинули 15 людей і сотні тисяч залишилися без електрики. Причиною загибелі людей стали аварії, викликані сильними дощами і снігопадами. В Арканзасі і Меріленді були знеструмлені тисячі будинків і підприємств.

У Філадельфії та Нью-Йорку відклали частину авіарейсів. У Пітсбурзі літак, що благополучно приземлився під час шторму, застряг у снігу і простояв 2:00 на злітній смузі. На Лонг-Айленді літак Southwest Airlines з'їхав зі смуги і застряг у багнюці.

Одночасно з цим на частину території США налетіли торнадо: їх число за дві доби досягла 34. Вони супроводжувалися сильними вітрами і грозами із зливами. Снігові бурі залишили без електрики понад 200 тис. осіб в штатах Техас, Арканзас, Оклахома, Міссісіпі, Луїзіана і Алабама.

Фото : NBC 5