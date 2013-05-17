У в'язниці помер екс-диктатор Аргентини

Як повідомляє РИА "Новости" з посиланням на західні ЗМІ, незадовго до смерті Віделу, який відбував свій термін у в'язниці, доставили в лікарню, де він і помер. Причина смерті не повідомляється.

Відела очолював країну з 1976 по 1981 рік. Вперше його засудили до довічного ув'язнення ще в 1985 році за тортури і вбивства під час диктатури. У грудні 2010 року його визнали винним у смерті 31 політичного ув'язненого і дали довічний термін ще раз. Тоді суд вирішив, що до обвинуваченого не може бути застосована норма, за якою для осіб старше 70 років тюремний вирок замінюється домашнім арештом.

Відела очолив диктатуру, коли був головнокомандувачем сухопутних сил (саме він вручав кубок на чемпіонаті світу з футболу в Аргентині в 1978 році). Під час його правління в Аргентині були заборонені профспілки і страйки, фактично не діяла судова влада, були обмежені права громадян. Він проводив політику жорсткого придушення внутрішньої опозиції - сумнозвісну "брудну війну". За різними оцінками, її жертвами могли стати до 30 тисяч осіб.