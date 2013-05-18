У Франції дозволили одностатеві шлюби

Франція, таким чином, стала 14-ю країною світу, яка узаконила одностатеві шлюби, повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse.

Легалізація одностатевих шлюбів була однією з ключових передвиборних обіцянок Олланда. Дебати навколо проекту закону про одностатеві шлюби, який дозволяє усиновлення, тривали протягом кількох місяців.

Різко проти прийняття подібного закону виступала права опозиція, а противники легалізації одностатевих шлюбів та усиновлення дітей такими парами почали проведення акцій протесту ще до початку його обговорення в парламенті. Одна з найбільш масових акцій противників одностатевих шлюбів пройшла в березні в Парижі, коли на вулиці вийшли кілька сотень тисяч демонстрантів.

Незважаючи на акції протесту законопроекту вдалося подолати всі стадії обговорення. Остання перешкода на його шляху була прибрана 17 травня, коли Конституційна рада Франції визнала, що закон про одностатеві шлюби відповідає основному законодавству країни.