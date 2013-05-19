200 тисяч китайців постраждали внаслідок страшних злив

13:55, 19 травня 2013
Світ
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Більш як 200 тисяч людей постраждали внаслідок злив на південному заході Китаю.

Китай

Більш як 200 тисяч людей постраждали в результаті злив, що обрушилися на китайський Гуансі-Чжуанський автономний район (південний захід КНР), одна людина загинула.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Сіньхуа», за даними місцевої влади, найбільше від стихії постраждали 14 повітів.

Економічні втрати оцінюються в 148 млн. юанів (24 млн. доларів). Загалом була пошкоджена або зруйнована 561 будівля і знищено більш як 12 тисяч гектарів посівів.

У середу на Гуансі-Чжуанський автономний район обрушилося торнадо. В результаті постраждали близько 7,3 тисячі людей. Смерч зруйнував майже 30 будинків, близько 2 тисяч будівель було пошкоджено.

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