Не менше 51 людини загинули через ураган в Оклахомі
03:21, 21 травня 2013Світ
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Щонайменше 51 людина загинули в результаті потужного торнадо, що пройшов над передмістям Оклахоми - адміністративного центру однойменного штату в центральній частині США.
Семеро з них - діти.
Медики очікують, що кількість жертв зросте. Рятувальники продовжують розбір завалів.
Швидкість вітру в епіцентрі потужного торнадо, що пройшов у понеділок над населеним пунктом Мур - передмістям Оклахома-Сіті, досягала 320 кілометрів на годину.
У найбільш постраждалих районах житлові будинки стерті з лиця землі, вітер також зруйнував будівлю початкової школи Plaza Towers. Співробітникам рятувальної служби вже вдалося дістати живими з-під завалів кілька дітей. Під уламками школи ще можуть залишатися 24 особи, повідомляє кореспондент РІА "Новости".
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