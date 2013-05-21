Не менше 51 людини загинули через ураган в Оклахомі

Семеро з них - діти.

Медики очікують, що кількість жертв зросте. Рятувальники продовжують розбір завалів.

Швидкість вітру в епіцентрі потужного торнадо, що пройшов у понеділок над населеним пунктом Мур - передмістям Оклахома-Сіті, досягала 320 кілометрів на годину.

У найбільш постраждалих районах житлові будинки стерті з лиця землі, вітер також зруйнував будівлю початкової школи Plaza Towers. Співробітникам рятувальної служби вже вдалося дістати живими з-під завалів кілька дітей. Під уламками школи ще можуть залишатися 24 особи, повідомляє кореспондент РІА "Новости".