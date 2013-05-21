Левада-центр опинився перед загрозою закриття

Про це йдеться в заяві Гудкова на сайті організації.

Тут же оприлюднене застереження прокуратури, в якому відомство вимагає від центру зареєструватися як іноземному агентові. У документі, датованому 15 травня, сказано, що «Левада-центр» отримує гроші від іноземних організацій. За інформацією прокуратури, з 2009 року служба отримала не менше 800 тисяч доларів. При цьому центр, на думку наглядового відомства, своїми публікаціями та виступами співробітників у ЗМІ формує громадську думку, беручи участь таким чином у політичному житті Росії.

Лев Гудков у відповідь на рішення прокуратури заявив, що іноземні гроші - це пожертви, виграні на конкурсі гранти, а також плата за комерційні дослідження. За його словами, частка таких грошей у бюджеті «Левада-центру» становить 1,5-3 відсотка. При цьому він зазначив, що центр, на відміну від інших російських соціологічних служб, не отримує фінансування від держави.

«Левада-центр» вважається одним з найавторитетніших центрів Росії з дослідження громадської думки, зазначає Лента.ру. Він, зокрема, відомий публікацією опитувань, в яких росіяни висловлюють свої опозиційні настрої.