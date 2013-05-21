КНДР звільнила китайське риболовецьке судно без викупу

Як повідомляє Центральне китайське телебачення з посиланням на на заяву працівника посольства КНР в Пхеньяні, "судно було відпущено без виплати так званого викупу".

Напередодні повідомлялося, що КНДР захопила китайське риболовецьке судно в територіальних водах Китаю і вимагає за звільнення викуп у розмірі 600 тис. юанів ($ 95,2 тис.), повідомляє Росбалт.

5 травня в територіальних водах КНР північнокорейським патрульним кораблем була затримана, а потім відконвойований в територіальні води Північної Кореї риболовецька шхуна, приписана до потру Далянь, з 16 членами екіпажу на борту. Після цього зв'язок з екіпажем був втрачений.

Судновласник Юй Сюецюнь 10 травня звернувся за допомогою в консульський відділ посольства КНР в Пхеньяні.

Посольство негайно зробило подання консульського управління МЗС Північної Кореї, зажадавши термінового звільнення судна, його екіпажу, а також гарантій безпеки захоплених моряків, збереження їх матеріальних цінностей і дотримання їх законних прав.