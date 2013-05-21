Янукович висловив співчуття Обамі
Президент України висловив співчуття Президенту США у зв’язку з численними людськими жертвами внаслідок стихійного лиха у штаті Оклахома.
Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.
«Із великим сумом в Україні сприйняли звістку про численні людські жертви, спричинені потужним руйнівним торнадо. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю Вам і родинам загиблих глибокі співчуття», - зауважив Янукович.
Президент України також побажав швидкого одужання всім постраждалим.
Як повідомляв УНІАН, 20 травня у штатах Канзас, Оклахома і Айова сталося близько 20 торнадо.
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За даними ЗМІ, внаслідок торнадо в Оклахомі загинула 91 особа. Пізніше судмедексперти підтвердили інформацію про 24-х загиблих.
Президент США оголосив штат Оклахома зоною стихійного лиха.