Янукович висловив співчуття Обамі

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

«Із великим сумом в Україні сприйняли звістку про численні людські жертви, спричинені потужним руйнівним торнадо. Від імені народу України та від себе особисто висловлюю Вам і родинам загиблих глибокі співчуття», - зауважив Янукович.

Президент України також побажав швидкого одужання всім постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня у штатах Канзас, Оклахома і Айова сталося близько 20 торнадо.

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За даними ЗМІ, внаслідок торнадо в Оклахомі загинула 91 особа. Пізніше судмедексперти підтвердили інформацію про 24-х загиблих.

Президент США оголосив штат Оклахома зоною стихійного лиха.