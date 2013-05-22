У США зафіксовано спалах невідомої хвороби

За словами представника департаменту охорони здоров'я штату, про перші випадки захворювання стало відомо минулого тижня, останній з пацієнтів був доставлений в лікарню в понеділок. Серед симптомів лікарі називають лихоманку, кашель і проблеми з диханням. Крім цього, у деяких пацієнтів діагностовано грип.

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Як повідомляє РИА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес, зараз медики проводять лабораторні дослідження з метою виявити причину загадкового захворювання. Федеральний Центр з контролю за поширенням захворювань поки не прокоментував ситуацію.