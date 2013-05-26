Техно-парад у Берні переріс у масові бійки і безлади

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на прес-секретаря кантональної поліції Берна Ніколя Кесслер, зіткнення були спровоковані невеликими групами радикально налаштованих учасників параду "Знайди свободу в танці", чиї обличчя були закриті чорними масками.

Вони порушили узгоджений з владою маршрут маршу і спробували прорватися до Федерального палацу, де розташований парламент і уряд цієї центральноєвропейської країни. Щоб не допустити цього, поліції довелося застосувати водяні гармати і сльозогінний газ. Пізніше зіткнення перемістилися до розташованого неподалік центрального залізничного вокзалу зазвичай дуже тихого містечка з населенням близько 126 тис осіб.

За словами Кесслера, "було затримано 61 особу, 20 поліцейських одержали поранення". Місту завдано значного матеріального збитку, що оцінюється в сотні тисяч доларів. Представник поліції зазначив, що, в центрі швейцарської столиці розбито близько 70 вітрин. Крім цього, кілька магазинів з продовольством пограбовано, ряд будівель, зокрема посольство Швеції, розмальовано граффіті.

Кесслер розповів, що загалом в акції взяли участь "близько 10 тис осіб і більшість з них поводилися мирним чином". "Розпочате слідство покликане з'ясувати, чи належать призвідники безладів до яких-небудь угрупувань", - додав співрозмовник.