Іран розгорнув нові ракети, щоб «розбити противника одним пуском»
19:08, 26 травня 2013Світ
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Іран розгорнув велику кількість нових пускових установок ракет великої дальності.
Іран каже, що війну починати не буде / Фото: farsnews.com
За словами міністра оборони Ірану Ахмада Вахіді, нова зброя дозволить збройним силам країни "розбити противника" одним масованим пуском ракет класу "земля-земля", - передає Росбалт.
Точної інформації про вид ракет, кількістьі пускових комплексів і місце розташування немає.
Вахіді також додав, що Іран ніколи не стане починати війну, передає іранське інформаційне агентство "Фарс". Додамо, на озброєнні у Ірану є кілька видів ракет дальністю понад 2 тисячі кілометрів. У середині квітня іранські військові успішно випробували три нових види ракет класу "земля-земля". Їх випробування раніше не проводилися.
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