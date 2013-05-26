Іран розгорнув нові ракети, щоб «розбити противника одним пуском»

За словами міністра оборони Ірану Ахмада Вахіді, нова зброя дозволить збройним силам країни "розбити противника" одним масованим пуском ракет класу "земля-земля", - передає Росбалт.

Точної інформації про вид ракет, кількістьі пускових комплексів і місце розташування немає.

Вахіді також додав, що Іран ніколи не стане починати війну, передає іранське інформаційне агентство "Фарс". Додамо, на озброєнні у Ірану є кілька видів ракет дальністю понад 2 тисячі кілометрів. У середині квітня іранські військові успішно випробували три нових види ракет класу "земля-земля". Їх випробування раніше не проводилися.