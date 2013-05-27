У ЄС думатимуть, чи дозволяти поставки зброї до Сирії

Франція та Велика Британія, як очікують, будуть доводити, що цей крок посилить тиск на Дамаск і змусить активніше шукати політичне розв'язання.

Однак є кілька країн ЄС, які категорично проти зняття ембарго, дія якого завершується 31 травня.

Європейські чиновники попереджають, що ця ініціатива може поставити під загрозу проведення міжнародної мирної конференції.

У неділю міністр закордонних справ Сирії підтвердив, що "в принципі" уряд відвідає конференцію, яка, як сподіваються Росія та США, пройде наступного місяця в Женеві.

Валід Муаллем сказав, що це буде "хорошою нагодою для політичного розв'язання" конфлікту, який за оцінками ООН забрав життя понад 80 тисяч людей.

Члени головної опозиційної коаліції Сирії зараз обговорюють участь у цій конференції. Раніше їхній речник заявив, що вони готові взяти участь, як президент Сирії Башар Асад погодиться піти у відставку.

Виправити дисбаланс

Міністр закордонних справ Британії Вільям Хейг заявляв, що часткове зняття ембарго на торгівлю зброєю з Сирією, скоріше сприятиме, ніж заважатиме мирному процесу, оскільки це посилить опозицію на переговорах з Башаром Асадом.

Пан Хейг минулого тижня переконував британських депутатів, що зброю постачатимуть "лише під ретельним контролем" з чіткими зобов'язаннями з боку опозиції.

Французький президент Франсуа Олланд минулого тижня заявив, що існуючий збройний дисбаланс спрацьовує на користь уряду Сирії і що "воєнний тиск" на Дамаск збільшить ймовірність політичного розв'язання.

Ембарго ЄС, вперше запроваджене у травні 2011 року, стосується однаково і опозиції, і уряду Сирії.

У лютому міністри закордонних справ ЄС домовилися дозволити країнам-членам союзу надавати військове обладнання "несмертельного характеру" для захисту цивільних. Його дозволили надавати опозиційним силам, яких ЄС вважає легітимними представниками сирійського народу.

Останнім часом тиск на міжнародну спільноту щодо Сирії посилився через повідомлення про використання у зоні конфлікту хімічної зброї.

Дамаск заперечує застосування хімічної зброї, хоча деякі ЗМІ повідомляють про свідчення очевидців, які розказують про такі випадки.

На початку травня неперевірене відео, де хімічною зброєю були уражені цивільні, отримала ВВС.

Президент США Барак Обама назвав застосування хімічної зброї Сирією червоною лінією для можливого вторгнення.

"Руйнівні наслідки"

Якщо країни ЄС не зможуть домовитися про ослаблення ембарго, прогнозують, що вони продовжать його, але на коротший час, щоби подивитися, чи буде успішною мирна конференція.

Як передає кореспондент ВВС з Брюсселя, серед опонентів ослаблення ембарго - Австрія, Чехія, Нідерланди, Фінляндія та Швеція.

Вони побоюються, що зброя, передана повстанцям, може опинитися у радикально налаштованих бойовиків.

Крім того, занепокоєння викликають брак централізованого керівництва у повстанців, а також інформація про порушення ними прав людини.

Oxfam попереджає, що завершення ембарго може призвести до "руйнівних наслідків".

ВВС Україна