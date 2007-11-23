Саакашвілі: в 2008 році Грузія стане офіційним кандидатом до НАТО

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ впевнений, що в 2008 році Грузія одержить офіційний статус кандидата на вступ до НАТО.

Про це він заявив сьогодні на з`їзді правлячої партії «Єдиний Національний рух», який проходить у Тбілісі, передає агентство «Новини-Грузія».

Президент заявив на з`їзді, що "5 січня стане відповіддю на питання про майбутнє Грузії (на 5 січня 2008 року призначено позачергові президентські вибори в Грузії – УНІАН)". "Якщо все піде за планом, я впевнений, що в 2008 році Грузія стане кандидатом у члени НАТО", - сказав М.СААКАШВІЛІ. "Наша відповідь: ми хочемо об`єднатися, ми хочемо йти вперед", - наголосив глава держави.

З`їзд «Єдиного Національного руху» зібрав близько 15 тисяч делегатів з різних регіонів Грузії. Як почесні гості на з`їзді присутні Президент Польщі Лех КАЧИНЬСЬКИЙ, керівники акредитованих у Грузії дипломатичних місій, відомі діячі культури.

Він наголосив, що, призначаючи нового прем`єра, дав Ладо ГУРГЕНІДЗЕ 48 годин, аби знайти ресурси для соціальних програм уряду. "І вони були знайдені", - сказав М.СААКАШВІЛІ, нагадавши про підвищення з 1 грудня пенсій і ряд інших соціальних програм.