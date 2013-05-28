Солдати зібрали чотири тонни сміття на схилах гори Еверест

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на інформаційне агентство Прес Траст оф Індіа.

Індійсько-непальська команда провела на горі півтора місяці, практично кожен день займаючись збором відходів, що залишилися там після численних сходжень альпіністів зі всього світу.

Понад 2,2 тонни із загальної кількості зібраного сміття припадають на так звані біологічно небезпечні відходи (будь-які речовини людського або тваринного походження, які можуть бути джерелом або збудником патогенних організмів і підлягають утилізації; не враховуючи харчових відходів). Згідно із заявою організаторів першої екологічної ініціативи з очищення Евересту, від сміття вони позбудуться без шкоди для довкілля.

Висота Евересту становить 8848 метрів над рівнем моря. Гора розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Першим, хто визначив, що Еверест є найвищою гірською вершиною на Землі, був індійський математик і топограф Радханат Сікдар. Йому вдалося зробити це в 1852 році на основі тригонометричних розрахунків, перебуваючи на території Індії в 240 км від гори.