НЛО приземлився у кратері мексиканського вулкану (відео)

Мексиканська телекомпанія Televisa, яка знімає всі процеси у активному вулкані Попокатепетль, випадково зняла НЛО над його кратером.

Як повідомляє ТСН за інформацією The Huffington Post, на відео видно, як трохи продовгуватий об'єкт підлітає до вулкану, робить гак у залітає просто всередину вулкану. Відео було зняте камерою для нічної зйомки, яку вчені часом використовують для дослідження внутрішніх процесів вулкану.

"Це точно не підробка. На мою думку, це дійсно дивовижні кадри", - каже фахівець зі спецефектів Збройних сил США Марк Доміно. Поряд з цим експерти переконані, що НЛО над вулканом – це не позаземний космічний транспорт. Вчені наразі ще вивчають відео, однак за попередньою версією, на ньому знято рух метеориту.