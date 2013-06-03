Пожежа на птахофермі в Китаї: кількість загиблих зросла до 112

Раніше повідомлялося про 55 загиблих і більше 40 поранених.

Пожежа сталася на підприємстві Jilin Baoyuan в міському окрузі Дехуей вранці. За інформацією рятувальників, під час пожежі робітники опинилися заблоковані в одному з ангарів для забою птиці, повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

За деякою інформацією, причиною пожежі став вибух внаслідок витоку рідкого аміаку.

Рятувальна операція триває.