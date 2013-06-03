Пожежа на птахофермі в Китаї: кількість загиблих зросла до 112
10:57, 03 червня 2013Світ
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Пожежа на птахофермі в китайській провінції Цзілінь в понеділок забрала життя 112 людей.
Причиною пожежі став вибух внаслідок витоку рідкого аміаку / Фото: stihi.ru
Раніше повідомлялося про 55 загиблих і більше 40 поранених.
Пожежа сталася на підприємстві Jilin Baoyuan в міському окрузі Дехуей вранці. За інформацією рятувальників, під час пожежі робітники опинилися заблоковані в одному з ангарів для забою птиці, повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.
За деякою інформацією, причиною пожежі став вибух внаслідок витоку рідкого аміаку.
Рятувальна операція триває.
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