Пожежа на птахофермі в Китаї: кількість загиблих зросла до 112

10:57, 03 червня 2013
Світ
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Пожежа на птахофермі в китайській провінції Цзілінь в понеділок забрала життя 112 людей.

Причиною пожежі став вибух внаслідок витоку рідкого аміаку / Фото: stihi.ru

Раніше повідомлялося про 55 загиблих і більше 40 поранених.

Пожежа сталася на підприємстві Jilin Baoyuan в міському окрузі Дехуей вранці. За інформацією рятувальників, під час пожежі робітники опинилися заблоковані в одному з ангарів для забою птиці, повідомляє РІА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес.

За деякою інформацією, причиною пожежі став вибух внаслідок витоку рідкого аміаку.

Рятувальна операція триває.

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