Рада федерації РФ призначила дату виборів президента Росії

Рада федерації РФ у понеділок затвердила дату проведення виборів президента Росії - 2 березня 2008 року. Це рішення сенатори ухвалили одноголосно - 133 «за», проти і тих, хто утримався не було.

Відповідно до закону «Про вибори президента» рішення про призначення виборів повинне бути ухвалене не раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Днем голосування на виборах президента є друга неділя місяця, в якому проводилося голосування на попередніх загальних виборах президента і в якому 4 роки тому був обраний президент. Рішення про призначення виборів підлягає офіційній публікації в засобах масової інформації не пізніше ніж через 5 днів з дня його ухвалення.

Газета.ру