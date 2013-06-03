Жителі Праги готуються до евакуації

Пік повені чеській столиці належить пережити завтра у зв'язку з надходженням води з річки Бероунки. Про це повідомив сьогодні представник кризового штабу, цитує ІТАР-ТАРС.

За його словами, жертвами стихії стали шестеро людей, ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти. У Празі готується евакуація ще кількасот городян.

Рівень води у Влтаві продовжує підніматися - приблизно на 20 см на годину. Вже затоплено острови в центральній частині Праги, з води видно тільки крони вікових дерев. Завдяки водозахисним загородженням поки вдалося перепинити шлях воді на вулиці районів Мала-Страна, де розташований музей Кафки.

У Чехії з повенями борються 15 тис пожежників і 3 тис військовослужбовців. Врятовано майже 250 осіб.