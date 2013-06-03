Міністр попередив, що найгіршого Прага ще не пережила (фото)

Про це заявив міністр навколишнього середовища Чехії Томаш Халупа.

"Якщо про деякі округи ми можемо сказати, що найгірше вже позаду, то про Прагу цього сказати не можна" - цитує заяву міністра на брифінгу Сeskatelevize.cz

Пік води у ріці Влтава у Празі залежатиме від Бероунки (найбільша притока Влтави), від якої очікують найбільшого притоку води уже завтра вранці.

У Празі вже сотні мешканців залишили свої житла у затоплених районах Модрани і Збраслав.

Міністр охорони здоров’я закликав пражан не вживати водопровідну воду для пиття.

Як повідомляв УНІАН, на всій території Чехії за винятком Пардубицького краю в центральній частині країни ввели режим стихійного лиха через велику повінь.

Складна ситуація спостерігається і в Празі, де зупинився транспорт. Зокрема, припинено рух на деяких трамвайних лініях, закриті кілька станцій метро і проводиться добровільна евакуація людей з вулиць, прилеглих до набережних річки Влтави.