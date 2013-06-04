У Південній Африці випав сніг і замерз океан (відео)

Як повідомляє ТСН.ua, дороги міста вкрила ожеледиця, а температура повітря тримається на рівні близько 0 градусів.

Замерзла навіть морська вода біля берега.

Влада просить громадян утриматися від поїздок у гірські райони, перебування в яких через велику кількість снігу становить небезпеку.

Найбільше потерпають від погодної аномалії найбідніші верстви населення. На околицях Кейптауна, забудованих переважно бідними хатинками, негода зруйнувала понад півтисячі помешкань, залишивши просто неба 2 тис. людей.