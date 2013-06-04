У Південній Африці випав сніг і замерз океан (відео)
08:59, 04 червня 2013Світ
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У сезон, звичайна температура якого в Південно-Африканській республіці становить +10 і вище, у Кейптауні випав сніг.
Як повідомляє ТСН.ua, дороги міста вкрила ожеледиця, а температура повітря тримається на рівні близько 0 градусів.
Замерзла навіть морська вода біля берега.
Влада просить громадян утриматися від поїздок у гірські райони, перебування в яких через велику кількість снігу становить небезпеку.
Найбільше потерпають від погодної аномалії найбідніші верстви населення. На околицях Кейптауна, забудованих переважно бідними хатинками, негода зруйнувала понад півтисячі помешкань, залишивши просто неба 2 тис. людей.
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