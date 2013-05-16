ВВС стверджує, що має докази використання хімічної зброї у Сирії

Свідки розповіли кореспонденту ВВС, який минулого місяця відвідав місто Серакиб, що урядові гелікоптери скинули на землю щонайменше два пристрої з отруйним газом.

Сирійська влада категорично заперечує звинувачення у використанні хімічних речовин.

США попередили, що такі дії влади Сирії будуть "червоною лінією" для можливої інтервенції на територію країни.

Але президент Барак Обама заявив, що докази, які зібрала розвідка про можливе використання Сирією хімічної зброї, не мають достатнього підтвердження.

У квітні Серакиб, який розташований на південному заході від Алеппо, обстріляла урядова артилерія.

Лікарі місцевої лікарні розповіли ВВС, що вони помітили у вісьмох людей ускладнене дихання. Дехто блював, в інших були звужені зіниці, повідомили медики.

Згодом одна жінка померла. Лікарі кажуть, що у неї були симптоми отруєння фосфорорганічними сполуками, зразки яких відправили на експертизу.

На адресу ВВС надсилають численні відео на підтвердження повідомлень про використання в Сирії хімічної зброї, однак інформацію, про яку йдеться у відеороликах, неможливо самостійно перевірити.

І США, і Велика Британія заявляють про збільшення кількості доказів використання урядом Сирії хімічної зброї.

Сирійських повстанців також звинувачують у її використанні, але вони, як і влада, заперечують ці звинувачення.

Організація Об'єднаних Націй заявила, що за два роки конфлікту у Сирії загинули щонайменше 80 тисяч людей.

ВВС Україна