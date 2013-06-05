У США заборонили продавати ранні моделі iPhone і iPad

07:55, 05 червня 2013
Світ
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Комісія з міжнародної торгівлі США заборонила компанії Apple продавати на американській території деякі моделі смартфона iPhone і планшета iPad.

Samsung домігся заборони продажу в США ранніх моделей Apple / Фото: euroradio.fm

Про це повідомляє в середу Lenta.ru за інформацією агентства Associated Press.

Таке рішення було прийняте за позовом компанії Samsung, яка звинуватила Apple в порушенні патенту. Заборона торкнеться iPhone 4 для оператора зв'язку AT & T, iPhone 3GS, а також iPad 3G і iPad 2 3G, які реалізовані за контрактами AT & T. Як уточнює Agence France-Presse, ці пристрої вже не продаються на американському ринку, тому перемогу Samsung можна вважати чисто символічною.

Apple може оскаржити рішення в апеляційній інстанції. Крім того, його має право скасувати президент США, який виступав проти подібного роду заборон на підставі патентних суперечок. У Барака Обами є два місяці, щоб втрутитися в розгляд, пояснює AP.

В Apple поки ніяк не прокоментували заборону на продаж у США своїх старих моделей. Тим часом в Samsung відзначили, що рішення Комісії з міжнародної торгівлі підтвердило, що Apple неправомірно використовує технологічні інновації південнокорейського конкурента.

Samsung є найбільшим виробником смартфонів у світі. За деякими оцінками, за перші три місяці 2013 компанія продала вдвічі більше пристроїв, ніж Apple. Однак, зазначає АР, бізнес Apple більш прибутковий.

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