Генсек НАТО звинуватив Росію в порушенні мирних угод з Грузією

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав "порушенням міжнародного права" і мирних угод між РФ і Грузією від 2008 року встановлення загородження з колючим дротом на грузино-південноосетинському кордоні, яке, як стверджує МЗС Грузії, було проведене російськими прикордонниками, пише РІА Новости.

"Це може сприяти нагнітанню напруженості. Це просто неприйнятно", - сказав він журналістам у Брюсселі.

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МЗС Грузії стверджує, що російські прикордонники встановили загородження з колючим дротом на кордоні Південної Осетії з Грузією. За даними Тбілісі, на деяких ділянках спостерігається навіть перенесення лінії вглиб Грузії. У МЗС РФ заявили, що Тбілісі штучно "нагнітає пристрасті" навколо ситуації на кордоні з Південною Осетією, і пов'язали це з кампанією з виборів президента Грузії в жовтні поточного року.

Росія визнала незалежність Південної Осетії та іншої грузинської автономії - Абхазії в кінці серпня 2008 року, після збройного конфлікту з Грузією. У відповідь Тбілісі розірвав дипломатичні відносини з Москвою і оголосив дві закавказькі республіки окупованими територіями.