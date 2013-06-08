У Китаї через повені евакуюють 62 тисячі людей

Матеріальних збитків зазнали близько 4,68 млн жителів, евакуйовано 62 тис., повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Сіньхуа.

У минулі два дні зливи обрушилися на дев'ять районів країни. Подтоплено близько 2,5 тисячі будинків.

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Місцева влада організувала рятувальні роботи, до районів лиха доставляють ковдри, одяг і розкладачки. Фахівці стежать за рівнем підняття води в річках і водосховищах, вживають заходів, аби уникнути прориву дамби й мінімізувати наслідки обвалів.

За попередніми оцінками, знищено 21,4 тисячі гектарів посівів, сума збитків становить 1,7 млрд юанів (277,16 млн. доларів).

Метеорологи прогнозують, що в низці районів країни зливи не припиняться до 10 червня.