Голова Китаю каже, що нові відносини зі США будуть безпрецедентними

Після зустрічі глави США і КНР разом вийшли до журналістів, повідомляє Сіньхуа.

Говорячи про відносини нового типу між двома державами, Сі Цзіньпін зазначив, що все залежить від людини. Він сповнений впевненості у створенні таких відносин, які будуть спиратися на давню і дуже тісну співпрацю двох країн.

Сі Цзіньпін підкреслив, що створення відносин нового типу між двома державами буде безпрецедентною подією. У ході активізації діалогу, поглиблення взаємодовіри, розвитку співробітництва та подолання розбіжностей КНР і США повинні неодмінно просувати процес створення таких відносин.

Голова КНР заявив, що китайська і американська нації - великі нації, і народи, що проживають у двох країнах, також великі. Він запевнив, що якщо обидві сторони візьмуть тверде рішення, будуть сповнені впевненості, будуть мати терпіння і виявлять мудрість, то неодмінно виконають цю справу і створять відносини нового типу між собою.