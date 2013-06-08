Голова Китаю каже, що нові відносини зі США будуть безпрецедентними
Голова КНР Сі Цзіньпін у п'ятницю в маєтку Анненберг (американський штат Каліфорнія) провів першу зустріч з президентом США Бараком Обамою.
Після зустрічі глави США і КНР разом вийшли до журналістів, повідомляє Сіньхуа.
Говорячи про відносини нового типу між двома державами, Сі Цзіньпін зазначив, що все залежить від людини. Він сповнений впевненості у створенні таких відносин, які будуть спиратися на давню і дуже тісну співпрацю двох країн.
Сі Цзіньпін підкреслив, що створення відносин нового типу між двома державами буде безпрецедентною подією. У ході активізації діалогу, поглиблення взаємодовіри, розвитку співробітництва та подолання розбіжностей КНР і США повинні неодмінно просувати процес створення таких відносин.
Голова КНР заявив, що китайська і американська нації - великі нації, і народи, що проживають у двох країнах, також великі. Він запевнив, що якщо обидві сторони візьмуть тверде рішення, будуть сповнені впевненості, будуть мати терпіння і виявлять мудрість, то неодмінно виконають цю справу і створять відносини нового типу між собою.