Злива загасила Вічний вогонь у Мінську (відео)

Сильний дощ, який пройшов ввечері в неділю, загасив Вічний вогонь на площі Перемоги в столиці Білорусі.

Практично відразу після того як вогонь згас, міліціонери обмежили до нього доступ і викликали газову службу. Її співробітники перекрили подачу газу до вогню за допомогою засувки.

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По закінченні дощу подача газу була відновлена, а вогонь працівник "Мінгазу" розвів за допомогою сірників і газети, - зазначає ТСН.

За словами очевидців, у районі площі Перемоги, а також на однойменній станції метро, відчувався сильний запах газу.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Вічний вогонь залишався в погашеному стані близько півгодини.