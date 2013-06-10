Злива загасила Вічний вогонь у Мінську (відео)
08:03, 10 червня 2013Світ
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Сильний дощ загасив Вічний вогонь на площі Перемоги.
Сильний дощ, який пройшов ввечері в неділю, загасив Вічний вогонь на площі Перемоги в столиці Білорусі.
Практично відразу після того як вогонь згас, міліціонери обмежили до нього доступ і викликали газову службу. Її співробітники перекрили подачу газу до вогню за допомогою засувки.
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По закінченні дощу подача газу була відновлена, а вогонь працівник "Мінгазу" розвів за допомогою сірників і газети, - зазначає ТСН.
За словами очевидців, у районі площі Перемоги, а також на однойменній станції метро, відчувався сильний запах газу.
В результаті інциденту ніхто не постраждав. Вічний вогонь залишався в погашеному стані близько півгодини.
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