Лавров розповів, коли можна буде розслідувати військові злочини в Сирії

Про це заявив в інтерв'ю американському телеканалу CBS міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише РІА Новости.

За словами Лаврова, він поки не знає, чи вдасться провести міжнародну конференцію щодо Сирії в липні цього року, процес підготовки гальмує сирійська опозиція.

"Я не знаю. Поговоріть з (держсекретарем США) Джоном Керрі та його колегами, тому що ми обіцяли забезпечити участь уряду (Сирії) у конференції, і уряд сказав те ж саме", - сказав глава МЗС РФ.

За його словами, розбіжностей у стратегічному підході до ситуації в Сирії у Росії і США немає.

"Не думаю, що у нас (РФ і США) є якась різниця у стратегічному підході щодо ситуації в Сирії або щодо ситуації в будь-якій іншій країні. Ми хочемо, що б у всіх країнах була стабільність, процвітання, демократія з системою, що відбиває сучасні реальності міжнародних законів, але також і відображає традиції в суспільстві", - сказав Лавров.

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Також міністр каже, що військові злочини в Сирії повинні бути розслідувані, але спочатку треба зупинити кровопролиття.

"Вважаю, що існують ознаки того, що військові злочини були скоєні багатьма людьми в Сирії, і це має бути розслідувано", - сказав Лавров.

Глава російського зовнішньополітичного відомства розкритикував позицію США, які, на його думку, надають підтримку опозиції Сирії.

Лавров заявляє, що сирійська опозиція в Ель-Кусейрі використовувала артилерію і системи ППО.

"Люди, які борються з сирійською армією, дуже добре озброєні. У ситуації в Ель-Кусейрі обидві сторони застосовували важке озброєння. Опозиція використовувала артилерію і системи ППО", - сказав Лавров.