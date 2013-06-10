США можуть вже цього тижня дозволити поставки зброї до Сирії - ЗМІ

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на джерела Рейтер.

За даними джерела, це питання стоїть на порядку денному засідання в Білому домі, яке відбудеться найближчими днями.

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Раніше в понеділок агентство Ассошіейтед Прес також з посиланням на джерела в американських владних структурах повідомило, що президент Барак Обама може оголосити про постачання зброї поміркованим повстанським угрупуванням в Сирії вже цього тижня. Джерела агентства стверджували, що держсекретар США Джон Керрі відклав намічений на понеділок візит до Ізраїлю та інших країн Близького Сходу, щоб брати участь в обговоренні планів Білого дому з цього приводу.

Конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час в країні загинули близько 80 тисяч осіб.