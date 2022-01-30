"Борг перед нацією має переважати над моїм особистим вибором", - зазначив глава держави.

Президента Італії Серджо Маттареллу переобрали на другий термін.

Попри бажання покинути свій пост, 80-річний кандидат все ж погодився балотуватися після того, як коаліційні партії не змогли домовитися про компромісний кандидата, пише BBC.

У суботу, 29 січня, після шести днів напружених голосувань Маттареллу було офіційно переобрано. Він отримав 759 голосів.

За інформацією місцевих ЗМІ, переконати главу держави залишитися на другий термін зміг прем'єр-міністр Маріо Драгі.

Виступаючи після голосування Маттарелла розповів про "почуття відповідальності", яке відчуває на своїй посаді у світлі медичних та економічних проблем, що стоять перед країною.

"Борг перед нацією має переважати над моїм особистим вибором", - зазначив президент.

Президент Італії обирається таємним голосуванням в колегії вибірників з 1 009 сенаторів, депутатів і деяких регіональних делегатів, при цьому перший кандидат, який отримав дві третини голосів, оголошується переможцем.

Як повідомляв УНІАН, партії правлячої коаліції Італії погодилися переобрати Маттареллу, коли сім турів голосування не призвели до висування альтернативного кандидата.

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