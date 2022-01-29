Маттарелла зібрався на покій, посилаючись на похилий вік, і основним кандидатом у президенти вважався нинішній прем'єр Маріо Драгі.

Вибори президента Італії після майже тижня і декількох турів голосування в парламенті зайшли в глухий кут. Не зумівши домовитися між собою, депутати і сенатори від різних партій попросили 80-річного Серджіо Маттареллу затриматися на цій посаді.

Італією правлять парламент і уряд, і першою особою в державі є прем'єр-міністр. Однак у президента теж досить повноважень, включаючи призначення прем'єра і оголошення дострокових виборів. Він часто виступає гарантом стабільності і посередником між партіями в періоди політичних криз, повідомляє Бі-бі-сі.

Трапляються ці кризи із завидною частотою: рідкісний уряд в Італії утримується при владі більше року. Тоді як президента обирають відразу на сім років.

Сицилієць Маттарелла зібрався на покій, посилаючись на похилий вік, і основним кандидатом у президенти вважався нинішній прем'єр Маріо Драгі. Серед кандидатів спочатку був і колишній прем'єр Сільвіо Берлусконі, проте він швидко зняв свою кандидатуру, визнавши, що не підходить на роль нейтрального арбітра італійської політики.

Берлусконі та інші праві, включаючи лідера антиіммігрантської "Ліги" Маттео Сальвіні, якого преса іменує "другом Путіна", просували в президенти спікера Сенату Елізабетту Казеллаті.

Голосування в кілька турів зайшло в глухий кут після п'яти днів суперечок; ніхто із запропонованих кандидатів не набрав більшості голосів. У підсумку Сальвіні закликав знову затвердити президентом Маттареллу.

"Італійці не заслуговують ще кількох днів цієї невизначеності. Давайте перепризначимо президентом Маттареллу, а Драгі - прем'єром, пообідаємо і займемося справою. Проблеми італійців не терплять зволікання", - сказав Сальвіні.

Багато хто і до цього закликали Драгі залишитися на чолі уряду, оскільки у колишнього глави Європейського центробанку хороша репутація в Євросоюзі і пристойний досвід боротьби з економічними кризами.

Зараз ці якості як ніколи знадобляться уряду Італії. Країна загрузла в боргах після декількох років популізму і пандемії, і відновлення залежить від того, як вона впорається з хвилею "Омікрона" і чи зможе умовити ЄС не відкладати виділення мільярдів євро допомоги з антикризового фонду.

Ближче до вечора в суботу близько тисячі вибірників візьмуть участь у вже восьмому за рахунком раунді голосування. Цього разу Маттарелла майже напевно набере необхідні 505 голосів, оскільки в сьомому раунді він отримав майже 400, а з тих пір всі домовилися, що домовитися не виходить і доведеться залишити все як є. Залишилося умовити президента затриматися.

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