На дострокових виборах у Болгарії йде боротьба між правими та соціалістами

Як передає РІА «Новости», голосування почалося о 7 ранку за місцевим часом, закриються виборчі дільниці о 20.00. Всього в країні відкрито більш як 11,6 тисячі виборчих дільниць, ще 227 працюють за кордоном у 57 країнах. За інформацією центрвиборчкому, право голосу в Болгарії мають майже 6,9 мільйона осіб.

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За даними опитування компанії Gallup, за день до виборів серед претендентів на 240 місць у парламенті з невеликою перевагою лідирувала правоцентристська партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії", яку очолює екс-прем’єр Бойко Борисов (24%). Проте, на думку експертів, ця політсила, що здобула переконливу перемогу на попередніх виборах, зараз навряд чи набере абсолютну більшість голосів.

На другому місці в соцопитуванні йде "Болгарська соціалістична партія" (23,6%), яка перебувала при владі до 2009 року. В разі перемоги вони обіцяють сформувати широку коаліцію. На думку деяких аналітиків, буде потрібна коаліція, принаймні, з трьох партій, щоб сформувати уряд.

Також у виборах братиме участь ліберальний "Рух за права і свободи", який захищає інтереси етнічних турків і мусульман, що становлять 12% населення країни. На думку спостерігачів, рух стане третьою партією в парламенті за кількістю депутатів, а соціалісти можуть сформувати коаліцію саме з цим рухом. Націоналістична партія "АТАКА", кількість прихильників якої значно збільшилося, також, швидше за все, увійде до парламенту.

Прем'єр Борисов оголосив про відставку уряду 20 лютого на тлі протестів, які почалися у середині лютого у зв'язку з різким підвищенням цін на енергоресурси.