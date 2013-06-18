G8 зробила акцент в сирійській проблемі на Аль-Каїді

Про це йдеться в комюніке, прийнятому ними за підсумками саміту, пише Лента.ру.

Лідери країн запропонували сирійським владі й опозиції об'єднати зусилля для того, щоб витіснити з країни «Аль-Каїду» і всіх, хто з нею пов'язаний. У документі наголошується стурбованість його авторів зростанням терористичної загрози, що виходить з території Сирії.

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У комюніке також наголошується на необхідності якнайшвидшого проведення в Женеві конференції, присвяченої врегулюванню сирійського конфлікту. Згідно з текстом документа, всі його автори зійшлися на неприпустимості військового втручання в громадянську війну і наполягають на політичному вирішенні питання. Від обох сторін конфлікту очікується серйозна і конструктивна робота в цьому напрямку. При цьому глави країн-учасниць саміту не стали окремо зупинятися в комюніке на долі сирійського лідера Башара Асада.

Учасники зустрічі також одноголосно засудили застосування в Сирії хімічної зброї та закликали владу країни допустити міжнародних спостерігачів до розслідування відповідних інцидентів.