G8 зробила акцент в сирійській проблемі на Аль-Каїді

19:38, 18 червня 2013
Світ
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Країни «Великої вісімки» на саміті в Північній Ірландії закликали всі сторони сирійського конфлікту до боротьби з «Аль-Каїдою».

G8 визначила Сирії ворога / Фото прес-служби Кремля

Про це йдеться в комюніке, прийнятому ними за підсумками саміту, пише Лента.ру.

Лідери країн запропонували сирійським владі й опозиції об'єднати зусилля для того, щоб витіснити з країни «Аль-Каїду» і всіх, хто з нею пов'язаний. У документі наголошується стурбованість його авторів зростанням терористичної загрози, що виходить з території Сирії.

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У комюніке також наголошується на необхідності якнайшвидшого проведення в Женеві конференції, присвяченої врегулюванню сирійського конфлікту. Згідно з текстом документа, всі його автори зійшлися на неприпустимості військового втручання в громадянську війну і наполягають на політичному вирішенні питання. Від обох сторін конфлікту очікується серйозна і конструктивна робота в цьому напрямку. При цьому глави країн-учасниць саміту не стали окремо зупинятися в комюніке на долі сирійського лідера Башара Асада.

Учасники зустрічі також одноголосно засудили застосування в Сирії хімічної зброї та закликали владу країни допустити міжнародних спостерігачів до розслідування відповідних інцидентів.

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