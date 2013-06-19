Московські козаки створять власну службу таксі

Як пише Lenta.ru з посиланням на «Известия», про це повідомив муніципальний депутат району Мар'їно і перший заступник отамана районного козацького товариства «Юго-Восток» Євген Меньшиков.

Автомобілі козацького таксі будуть виглядати відповідно до стандартів - жовті Renault Logan з шашечками на даху. Для впізнаваності на машинах розмістять герб козачого об'єднання і напис «Козацьке таксі». Усі таксі будуть оснащені системою навігації.

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Водії будуть одягнені в традиційну синю форму з лампасами. Вони повинні будуть мати стаж не менше 5 років, не хвацькувати на дорозі і ввічливо поводитися з клієнтами. При цьому крім основної функції, на водіїв-козаків покладуть і додаткову - помітивши на вулиці правопорушення, таксисти будуть доповідати про це по рації в поліцію або козацький патруль.

За словами Меньшикова, козаки для початку планують вкласти в підприємство 5 мільйонів рублів на придбання в лізинг 10 автомобілів. Вкладені гроші вони сподіваються окупити за два роки. Крім того, Меньшиков висловив надію на отримання субсидії в рамках програми підтримки таксомоторних компаній.

У Москві вже діє низка спеціалізованих таксі, в тому числі православне і мусульманське, дитяче та жіноче, а також таксі для представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.