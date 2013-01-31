У Росії зареєстрована Козача партія

Партію очолює віце-губернатор Ростовської області Сергій Бондарєв. Виконавчим комітетом керує генерал-майор у відставці, директор інституту козацтва при Московському державному університеті технологій та управління Олександр Смирнов.

У програмі партії йдеться, що вона боротиметься за дотримання козацьких традицій та способу життя. Крім того, козаки збираються поліпшити взаємодію з органами влади та домогтися підтримки росіян.

Установчий з'їзд партії відбувся в Підмосков'ї у 2012 році. Повноважний представник президента в Центральному федеральному окрузі Олександр Бєглов, який очолює Раду при президенті РФ у справах козацтва, заявляв, що партія створювалася «знизу». Представники яких козачих організацій і військ увійшли в партію, не повідомлялося, зазначає Лента.ру.