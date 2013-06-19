Пожежа на складі боєприпасів у Росії: одна людина загинула, 34 постраждали
Внаслідок вибухів на полігоні в Самарській області Росії одна людина загинула і 34 постраждали.
Як передає РІА Новости, про це повідомив губернатор регіону Микола Меркушкін.
"За останніми даними, це 34 людини, один загиблий" - сказав Меркушкін.
За його словами, в одного з постраждалих перелом ноги, у другого - поранення уламком в ногу, інші отримали легкі травми.
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Пожежа на випробувальному полігоні в селищі Нагорне Самарської області, де вибухали боєприпаси, охопила територію загальною площею в три гектари, наразі вогонь палає на площі в 0,3 гектара.
"Вибуховою хвилею в більшості будівель селища Нагорне вибито скло. Площа пожежі становила близько трьох гектарів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, вибухи на випробувальному полігоні поблизу міста Чапаєвськ почалися ввечері 18 червня. З селища Нагорне було евакуйовано 6,49 тис. осіб.