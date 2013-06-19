У зоні пожежі на складі боєприпасів у Росії працюють безпілотники

Про це повідомляє lenta.ru вранці 19 червня з посиланням на сайт ГУ МНС РФ по області.

Найближчим часом для розвідки з повітря також планується задіяти вертоліт Мі-8. У гасінні пожежі візьмуть участь літаки-амфібії Бе-200 МНС Росії і два пожежні потяги, спрямовані в район події.

Вибухи на Приволзькому державному випробувальному боєприпасному полігоні селища Нагорне, яке розташоване під містом Чапаєвську Самарській області, почалися у вівторок, 18 червня, близько 19:30 за московським часом. З селища Нагорне та Чапаєвська були в цілому евакуйовані майже 6,5 тисяч жителів. У районі події введено режим надзвичайної ситуації.

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За даними на ранок 19 червня, відомо про 31 постраждалого внаслідок вибухів, дев'ять з яких госпіталізовано. Загиблих немає. У селищі Нагорне вибухами вибито скло і пошкоджено покрівлі. Уряд Самарської області має намір виділити матеріальну допомогу евакуйованим через вибухи на полігоні під Чапаєвському, а також громадянам, чиє майно постраждало через події. Розмір компенсації буде визначено найближчим часом.

Через вибухи на полігоні рух автотрасою «Самара-Волгоград» перекрито з 34-го по 98-й кілометри. Для автотранспорту організовані шляхи об'їзду. Повідомлялося, що при вибухах осколками були пошкоджені 12 автомобілів, що їхали трасою біля полігону.

На складах, де відбуваються вибухи, зберігалося 13 мільйонів одиниць артилерійських снарядів, призначених для утилізації. За попередніми оцінками, пожежа на полігоні може тривати близько трьох діб.

За останніми даними, вибухи боєприпасів на випробувальному полігоні в Самарській області припинилися. Про це повідомило РІА Новости джерело в силових структурах регіону.

У ліквідації наслідків події на полігоні залучені 758 осіб і 139 одиниць техніки, в тому числі 382 особи і 60 одиниці техніки від МНС Росії.