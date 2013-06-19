Вибухи на полігоні під Самарою: 48 поранених, 6,5 тисячі евакуйованих

Про це повідомляє РІА Новости.

Вибухи на полігоні поблизу міста Чапаєвськ почалися увечері у вівторок. За оцінками МНС, пожежа може тривати дві-три доби. Евакуйовано близько 6,5 тисячі жителів.

"Одинадцять людей госпіталізовано, 37 після надання медичної допомоги відправлені додому", - сказав представник відомства.

На тему: Пожежу на полігоні в Росії локалізовано, територію обстежують сапери

Вибухи припинилися, однак слідчі ще не приступили до огляду місця події.

Як повідомили в міністерстві охорони здоров'я регіону, в даний момент в медзакладі перебувають 10 осіб, з них троє у стані середньої тяжкості та 7 - легкого ступеня тяжкості. Міністерство також інформує, що в даний час у пунктах тимчасового утримання перебувають 116 осіб, включаючи 17 дітей.