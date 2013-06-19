Слідчий комітет РФ пред'явив звинувачення Развозжаєву і Удальцову

Слідчий комітет РФ пред'явив звинувачення російським опозиціонерам Леоніду Развозжаєву і Сергію Удальцову в рамках кримінальної справи про організацію, участь і заклики до масових безладів.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті РФ.

«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії в рамках кримінальної справи про організацію, участь і заклики до масових безладів, а також застосування насильства стосовно представників влади 6 травня 2012 року на Болотній площі в Москві пред'явлено остаточне звинувачення Развозжаєву і Удальцову», - говориться в повідомленні.

Зокрема, Развозжаєву пред'явлене звинувачення в остаточній редакції у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.212 Кримінального кодексу РФ (організація масових безладів 6 травня на Болотній площі в Москві), ч.1 ст. 30, ч.1 ст.212 КК РФ (приготування до організації масових безладів) і ч.1 ст.322 КК РФ (незаконний перетин державного кордону Російської Федерації). Удальцову пред'явлене звинувачення в остаточній редакції у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.30, ч.1 ст.212 КК РФ (приготування до організації масових безладів), ч.1 ст.212 КК РФ (організація масових безладів 6 травня на Болотній площі в Москві).

Повідомляється, що Развозжаєв і Удальцов допитані, але обидва провину не визнали, від дачі свідчень відмовилися. Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНІАН, в Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ розслідується кримінальна справа стосовно Удальцова і Развозжаєва.

Кримінальна справа була порушена після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2". Автори фільму, що вийшов на телеканалі НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі були продемонстровані кадри, де Удальцов і його соратники нібито розмовляють із на той час головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. Як стверджують автори фільму, останній має досвід підготовки «кольорових революцій» у Грузії, Україні та масових безладів у Білорусі.

30 листопада 2012 р. Слідчий комітет Росії заявив, що опозиціонери навчалися за кордоном організації масових безладів для повалення державного ладу на прикладі «кольорових революцій» в інших країнах.

Багатотисячні «Марші мільйонів» відбувалися в Москві 6 травня, 12 червня і 15 вересня цього року.

6 травня 2012 року, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, акція в Москві закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 чоловік.