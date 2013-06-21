У Болгарії вже тиждень тривають антиурядові виступи

Мітингувальники скандують "відставка" перед будівлею Ради міністрів.

З кожною годиною кількість протестуючих зростає. Очікується, що як і в попередні дні, учасники акції протесту відправляться в мітинг-ходу вулицями міста, повідомляє ІТАР-ТАРС.

У центрі болгарської столиці поліцейські вже перекрили всі головні вулиці для безпечного проходу демонстрантів. В акції протесту беруть участь представники різних поколінь і соціального стану: сім'ї з дітьми, студенти, пенсіонери, представники середнього класу. МВС республіки не повідомляє про порушення протестувальниками правопорядку.

У таких великих містах, як Пловдив і Варна, також зібралися кілька сотень незадоволених політикою уряду республіки громадян.

Антиурядові мітинги проходять в Болгарії вже сьомий день поспіль. Спровокувало народне невдоволення призначення 14 червня головою Державної служби національної безпеки Деляна Пеєвські від партії Рух за права і свободи.

Депутати Народних зборів (парламенту) проголосували в середу за скасування рішення про його призначення. Незважаючи на це, протести в найбільших містах країни тривають.