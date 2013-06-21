Про це повідомляє в п'ятницю департамент ветеринарного і продовольчого нагляду міністерства сільського господарства і продовольства республіки.

"Білоруським державним ветеринарним центром в патологічному матеріалі, отриманому від трупа свині, що належить жителю села Чапунь Ів’євского району, Гродненської області, виявлено генетичний матеріал збудника африканської чуми свиней (АЧС)", - йдеться в повідомленні, пише РІА Новости.

"Державною ветеринарною службою Білорусі проводиться комплекс заходів щодо ліквідації вогнища і недопущення розповсюдження захворювання", - наголошується в повідомленні.

Африканська чума свиней - контагіозне захворювання, що протікає в гострій формі, характеризується швидким перебігом і великою смертністю тварин (98-100%). Для людини африканська чума свиней небезпеки не несе.