ЗМІ: Японія хоче відстоювати спірні острови за допомогою нових ракет

Міністерство оборони Японії приступило до розгляду питання про розробку власних балістичних ракет дальністю 400-500 кілометрів для запобігання можливому вторгненню на острови Сенкаку (китайська назва Дяоюйдао), які є предметом японо-китайської територіальної суперечки, пише РІА Новости з посиланням на газету "Санкей".

Детальний план проекту має бути представлений в липні в рамках перегляду програми національної безпеки. Якщо проект буде схвалений, розробка нових балістичних ракет може початися вже в наступному році. Розміщення ракет планується на найпівденнішому японському острові Окінава.

Відповідно до припущень експертів японського військового відомства, для подолання відстані в 500 кілометрів новим ракетам потрібно близько п'яти хвилин, що дозволить запобігти спробам висадки на острови Сенкаку (Дяоюйдао) ще на підступах. Якщо проект буде реалізований, зазначає видання, це стане першим випадком, коли сили самооборони Японії будуть оснащені наступальним озброєнням великої дальності.

КНР і Японія сперечаються про приналежність островів Сенкаку (Дяоюйдао) з початку 1970-х років. Японія стверджує, що займає острови з 1895 року, а до того часу вони нікому не належали. Китай наполягає на тому, що острови були включені до складу китайської імперії ще 600 років тому. Після Другої світової війни острови перебували під контролем США і були передані Японії в 1972 році разом з островом Окінава. На Тайвані і в континентальному Китаї вважають, що Японія утримує острови незаконно.

Територіальна суперечка загострилася в середині 2012 року, коли японський уряд оголосив про націоналізацію островів.