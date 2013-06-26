У США запрацювали найвищі американські гірки у світі (відео)
09:17, 26 червня 2013Світ
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В США запустили найвищий і найшвидший атракціон у світі.
Нові американські гірки запустили у Сполучених Штатах, йдеться в сюжеті ТСН.Особливе. Атракціон називають найвищим і найшвидшим у світі.
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Наважившись покататися на гірках, можна гарантовано побувати у двох мертвих петлях на висоті майже в п'ятдесят метрів.
Розганяється атракціон до ста кілометрів за годину і можна навіть покататися задом наперед. У парку в Каліфорнії таких гірок сімнадцять штук.
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