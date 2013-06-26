У ФСБ заявляють, що Сноуден не перетинав кордон Росії

Про те, що американський утікач досі не перетинав кордон РФ повідомив перший заступник директора ФСБ РФ, керівник прикордонної служби Володимир Кулішов.

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"Ні, не перетинав", - сказав Кулішов, пише РІА Новости.

Сноуден, який розкрив інформацію про діяльність спецслужб США, деякий час переховувався в Гонконгу, звідки він вилетів до Москви, щоб потім попрямувати в Еквадор, де він попросив політичний притулок. Влада США звинувачує його за трьома статтями, по кожній з яких йому загрожує до десяти років тюремного ув'язнення. Американський держдепартамент вимагає затримати Сноудена і екстрадувати його в США. В даний час точно не відомо, де перебуває колишній агент.

Президент Росії Володимир Путін повідомив у вівторок, що Сноуден прибув до Москви як транзитний пасажир і не перетинав держкордон РФ, а його прибуття стало для Москви повною несподіванкою. За його словами, "він, як транзитний пасажир, має право купити квиток і летіти, куди він хоче".

Як відзначив Путін, російські спецслужби зі Сноуденом не працюють, і чим швидше американець вибере кінцеву точку свого маршруту, тим краще і для Росії, і для нього самого. Він також зазначив, що Росія може видавати іноземців лише в ті країни, з якими укладені відповідні угоди, а з США такого документа немає.