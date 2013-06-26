У ФСБ заявляють, що Сноуден не перетинав кордон Росії
Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден не перетинав кордон Росії.
Про те, що американський утікач досі не перетинав кордон РФ повідомив перший заступник директора ФСБ РФ, керівник прикордонної служби Володимир Кулішов.
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"Ні, не перетинав", - сказав Кулішов, пише РІА Новости.
Сноуден, який розкрив інформацію про діяльність спецслужб США, деякий час переховувався в Гонконгу, звідки він вилетів до Москви, щоб потім попрямувати в Еквадор, де він попросив політичний притулок. Влада США звинувачує його за трьома статтями, по кожній з яких йому загрожує до десяти років тюремного ув'язнення. Американський держдепартамент вимагає затримати Сноудена і екстрадувати його в США. В даний час точно не відомо, де перебуває колишній агент.
Президент Росії Володимир Путін повідомив у вівторок, що Сноуден прибув до Москви як транзитний пасажир і не перетинав держкордон РФ, а його прибуття стало для Москви повною несподіванкою. За його словами, "він, як транзитний пасажир, має право купити квиток і летіти, куди він хоче".
Як відзначив Путін, російські спецслужби зі Сноуденом не працюють, і чим швидше американець вибере кінцеву точку свого маршруту, тим краще і для Росії, і для нього самого. Він також зазначив, що Росія може видавати іноземців лише в ті країни, з якими укладені відповідні угоди, а з США такого документа немає.