Forbes: Путін ще пошкодує про допомогу Сноудену

Як зазначає автор статті, США вважають упіймання екс-співробітника ЦРУ одним зі своїх головних і термінових пріоритетів. Тому будь-яку країну, яка допомагає американському комп'ютерникові, чекають дуже серйозні наслідки, йдеться в матеріалі.

Зокрема, вважає оглядач, такі держави отримають багато негативної уваги і тиску з боку Сполучених Штатів. При цьому, упевнений журналіст, Росія вчинила «найгіршим чином», оскільки спочатку вона втрутилася в ситуацію, а потім «пасивно-агресивно» заперечувала будь-яке подібне втручання. У статті додається, що така поведінка Москви є «дурною, недалекоглядною і непродуктивною».

На тему: Путін відмовився видавати Сноудена США: «вереску багато, а шерсті мало»

The Times зазначає, що дипломатичне напруження у відносинах РФ і США посилюється після заяви президента Володимира Путіна про Сноудена. Як нагадує газета, російський лідер сказав, що будь-які звинувачення на адресу Росії є «маячнею і нісенітницею».

При цьому The Washington Post звертає увагу на те, що власні візові правила Росії дозволяють місцевим правоохоронним органам затримати Сноудена, оскільки будь-який пасажир, який залишається в транзитній зоні понад 24 годин, повинен мати транзитну візу. Це означає, що програмісту такий документ уже потрібен, інакше він перебуває в Росії на незаконних підставах, йдеться в матеріалі.

The Wall Street Journal вважає, у свою чергу, що перебування Сноудена в Росії нагадує історію з засновником Wikileaks Джуліаном Ассанжем, який вже рік знаходиться в посольстві Еквадору в Лондоні.

Газета.ру