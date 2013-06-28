У Москві поліція затримала майже 1400 мігрантів

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС Росії, напередодні поліцейські організували і провели оперативно-профілактичний захід «Нелегальний мігрант» у Південно-Східному окрузі російської столиці.

«За інформацією, одержаною від дільничних уповноважених поліції головного комітету, на території земельної ділянки замість торговельно-культурного, адміністративного і готельного комплексу будівельна фірма звела гуртожиток для іноземців. Одна з комерційних компаній заселила громадян країн Середньої Азії в 13 будівель (дво- і триповерхові модулі-побутівки)», - говориться в повідомленні.

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У маленьких кімнатах на 4-5 чоловік на двох'ярусних ліжках проживали по 8-10 чоловік в антисанітарних умовах. Евакуаційні виходи корпусів були закриті, коридори заставлені тумбочками. Порушуючи техніку пожежної безпеки мігранти готували їжу на електроплитках.

На вході у камуфляжній формі стояли 4 громадян Узбекистану, які представилися охоронцями вищезгаданої компанії, але насправді ними не були. Посвідчення охоронців у них були відсутні.

«В результаті до територіальних відділів поліції було доставлено 1380 іноземних громадян для встановлення їхньої особи і перевірки на причетність до раніше скоєних злочинів, а також законності перебування на території Російської Федерації», - говориться в повідомленні.

За даними МВС РФ, на вихідців з Узбекистану і Таджикистану співробітники поліції склали 1314 адміністративних матеріалів за порушення правил в'їзду в Російську Федерацію або режиму перебування в країні. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 1 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (організація незаконної міграції).