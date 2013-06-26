Близько мільйона українців працюють нелегально в Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава Федеральної міграційної служби Костянтин Ромодановський повідомив на міжнародній конференції «Російсько-українські відносини: реалії та перспективи», що проходить у Москві.

«На сьогодні на російській території перебуває близько 1,5 млн. громадян України, з них 111 тис. законно працюють, 350 тис. приїхали до родичів, вчитися, лікуватися. Виходить, що більш ніж мільйон громадян України працюють без відповідного оформлення документів», - сказав Ромодановський.

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При цьому він нагадав, що в Росії ведеться робота щодо посилення покарань за порушення міграційного законодавства.

«Законодавством передбачено штрафи, видворення, позбавлення волі на строк до 4 років. На початку цього року почали діяти правила, згідно з якими іноземний громадянин, що не повідомив міграційну службу протягом 120 діб з моменту виїзду з РФ, одержує закриття в'їзду на три роки. Це робиться автоматично. Ми сьогодні маємо близько 750 тис. громадян України, які є кандидатами на закриття в'їзду», - підкреслив Ромодановський.

За його словами, в середньому українці в Росії заробляють більш як 1 тис. доларів на місяць.

Він повідомив, що за останні п'ять років щороку збільшується кількість громадян України, які в'їжджають на територію Росії. Зокрема, в 2012 році було зафіксовано 10 млн. в'їздів громадян України – їх зробили більш як 3 млн. осіб. Глава ФМС пояснив, що протягом року громадянин може здійснити кілька перетинів кордону.

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Ромодановський вважає за необхідне боротися спільно з незаконною міграцією.

За його словами, одними заборонними заходами проблему не вирішити, тому необхідно налагодити організоване залучення робітників з країн СНД, зокрема з України.

«Ми готові до діалогу з цього питання, але на сьогодні у нас немає розуміння, до якого органу виконавчої влади України віднесено даний напрям роботи», - сказав він і нагадав, що в Росії створено інструменти для легального працевлаштування.

За словами Ромодановського, Україна повинна вести інформаційну кампанію і пояснювати своїм громадянам їх права і обов'язки в Росії.