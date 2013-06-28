Двоє українських альпіністів «застрягли» в Пакистані через спорядження

У МЗС України сподіваються, що наступного тижня двоє українських альпіністів, які залишилися у столиці Пакистану місті Ісламабад для координації роботи з повернення спорядження разом з цим альпіністським спорядженням повернуться в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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За його словами, двоє українців залишилися в Ісламабаді для координації роботи з повернення спорядження, яке належить членам експедиції і залишилося на місці трагедії.

На даний час це спорядження, вага якого становить понад півтонни, збирається військовими підрозділами Пакистану.

“Ми сподіваємось, що ближчим часом це спорядження буде доставлено до міста Ісламабад, після цього двоє українських альпіністів, які залишилися в Ісламабаді, разом із спорядженням прибудуть до України. Ми сподіваємось, що це відбудеться наступного тижня”, - сказав Перебийніс.

Він також повідомив, що, за інформацією МЗС України, в Пакистані продовжується розслідування теракту. “Ми взяли до уваги заяви відповідних терористичних угрупувань, які вони оприлюднили, але ми вважаємо, що остаточну відповідь на це питання має дати розслідування. Ми сподіваємось, що ближчим часом винні у трагедії будуть затримані і покарані. Пакистанська сторона запевняє нас в тому, що справа честі для них - розкрити цей злочин”, - додав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Пакистані озброєні бойовики увірвалися у базовий табір альпіністів у провінції Гілгіт-Балтістан на території спірного регіону Кашмір і розстріляли міжнародну групу туристів. Із харківської експедиції загинули троє.

Сьогодні, 28 червня, вночі до Харкова прибув літак з тілами трьох загиблих українських альпіністів. На цьому ж літаку прибули семеро громадян України, які брали участь в альпіністській експедиції у Пакистані та залишилися живими.