Єврокомісія підтримала вступ Латвії до єврозони

Однак, як повідомляє РИА Новости з посиланням на The Finacial Times, ЄК турбує великий обсяг іноземних депозитів у банківському секторі Латвії. Єврокомісія вирішила вказати на цей факт у своєму висновку про запрошення балтійської республіки приєднається до зони євро.

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На кінець квітня іноземний капітал становить до 49% всього портфеля депозитів Латвії. При цьому, за даними МВФ, 80-90% іноземного капіталу являють собою кошти громадян країн пострадянського простору.

Населення Латвії скептично ставиться до введення євро. Приєднання до зони єдиної європейської валюти, згідно з опитуваннями громадської думки, не підтримує більше 60% населення країни. На даний момент національною валютою Латвії - є лат.