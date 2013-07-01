Заворушення в Єгипті: ісламісти просять допомоги у поліції

Сотні противників єгипетського президента Мухаммеда Мурсі, який є вихідцем з руху Брати-мусульмани, у неділю увечері оточили головний офіс ісламістського руху в столичному районі Мукаттам й закидали його пляшками із запалювальною сумішшю. Заблоковані члени руху звернулися по допомогу до поліції, повідомляє РІА Новости з посиланням на портал Аль-Масрі аль-Яум.

Під час численних спроб захопити будівлю, члени руху, які перебували всередині, застосовували вогнепальну зброю. На даний момент відомо про п'ять загиблих і понад 60 поранених унаслідок сутичок.

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''З самого початку заворушень у резиденції руху ми просили керівництво МВС і армії допомогти нам, але досі вони нічого не зробили'', - сказав радник головного наставника руху Брати-мусульмани Валід Шалабі.

Напередодні протестних акцій, які опозиція провела в неділю, МВС Єгипту заявило, що не буде забезпечувати безпеку штаб-квартир політичних рухів і партій.

За даними місцевих ЗМІ, у сутичках між прихильниками і супротивниками Мурсі, що почалися в неділю ввечері, загинуло до 15 осіб, близько 600 отримали поранення. Найбільш запеклі сутички відбулися в провінції Бені-Суейф і Асьют.