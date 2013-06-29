22 мільйони єгиптян підписалися за відставку Президента

Єгипетські громадські активісти, які добиваються відставки президента країни і проведення дострокових виборів, зібрали на свою підтримку 22 мільйони 134 тисячі підписів, що майже на 10 мільйонів більше, ніж голосів виборців, завдяки яким торік Мухаммед Мурсі став главою держави.

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Про це заявив сьогодні представник руху Махмуд Бадр, передає РІА Новости.

Акція "Тамарруд" (по-арабски "заколот"), організована кількома молодими ліберально налаштованими єгиптянами, проходила практично на всій території країни близько двох місяців. Майже 6 тисяч волонтерів пропонували перехожим підписатися під петицією з вимогою відставки Мурсі та проведення дострокових президентських виборів.

Метою акції було набрати 15 мільйонів підписів єгиптян. Тепер активісти мають намір направити петицію ''про позбавлення президента довіри египтян'' до вищих судових інстанцій країни. Апогеєм кампанії має стати проведення 30 червня - в річницю інавгурації Мурсі - ''мільйонного митинга'' біля стін його резиденції. Кампанію підтримала єгипетська опозиція, об'єднана в основному у Фронті національного порятунку (ФНП).

Прихильники Мурсі оголосили про збір підписів на підтримку президента. Вони заявляють, що їм вдалося зібрати більш як 10 мільйонів підписів.